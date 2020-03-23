Eskişehirliler çağrılara uymadı, sokaklar ve banka önleri doldu

ESKİŞEHİR'de, 'evde kal' çağrılarına uymayan halk, banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluştururken, sosyal mesafe kuralına da uymadıkları gözlendi. Polis ekipleri de sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için park ve bahçelerde denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasını yasaklarken, zorunlu olmadıkça da dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtti. Ancak 'evde kal' çağrılarına uymayan Eskişehir halkı, sokakları doldurdu. Sadece gençlerin maske ve eldiven kullandığı gözlendi. Hafta başı olması nedeniyle banka şubelerinin önlerinde de uzun kuyruklar oluştu. Maaş promosyonlarının yanı sıra diğer işlemler için kuyrukta bekleyenlerin, uzmanların önerdiği 1 metrelik 'sosyal mesafe' kuralına da uymadıkları görüldü.

POLİS DEVRİYE GEZİYOR

Eskişehir'de, sokakların yanı sıra park ve bahçeler, trafiğe kapalı alanlar insan kalabalığı ile doldu. Hamamyolu Caddesi'nde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2'şer kişilik devriye ekipleri görevlendirildi. Polis ekipleri, park ve bahçelerde gezerek 65 yaş ve üstü vatandaşları uyararak, evlerine gitmelerini söyledi.

Kaynak: DHA