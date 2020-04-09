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Eskişehirlilere korona vız geldi tramvay tıklım tıklım dolu gitti

Eskişehirliler tarafından kullanılan toplu taşıma araçlarının başında gelen tramvaylar, korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde olunmasına rağmen tıklım tıklım doluluğu ile adeta pes dedirtti.

09.04.2020 18:15 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:15
Eskişehirlilere korona vız geldi tramvay tıklım tıklım dolu gitti
Eskişehirliler tarafından kullanılan toplu taşıma araçlarının başında gelen tramvaylar, korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde olunmasına rağmen tıklım tıklım doluluğu ile adeta pes dedirtti.
Eskişehir'de geçen günlerde alınan karar ile tramvay ve otobüslerin sefer sayıları azaltıldı. Seferlerin azalmasıyla birlikte yoğunluk olduğu anlarda toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe hiçe sayılıyor. Birçok kişinin can vermesine sebep olan korona virüs salgınının olduğu bu süreçte, sefer azlığından dolayı tramvaylarda bazen oturacak yer bile kalmıyor. Şehir Hastanesi-ESOGÜ tramvay hattında bugün öğle saatlerinde çekilen fotoğrafta sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görülüyor. Konuyla ilgili yetkililere sitem eden yolcular, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunmasına özen gösterilmesi gerektiğini savundu.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Güncel
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