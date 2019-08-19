Eskişehirlilerin tercihi Hamamyolu

Odunpazarı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Park ve Meydan Düzenleme Projesi ile yeni çehresine kavuşan Hamamyolu Caddesi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.



Yaz akşamlarında Hamamyolu'nda güzel havanın tadını çıkarmak isteyen Eskişehirliler gece ve gündüz tercihini Odunpazarı Belediyesi tarafından işletilen kafelerden yana kullanıyor. Hamamyolu Caddesi'nde vatandaşların daha iyi ve temiz hizmet alabilmesi için çalışmalarına devam eden Odunpazarı Belediyesi, Çocuk Kafe, Dondurma Büfe, Tost Büfe, Türk Kahveleri, Dünya Çayları ve Dünya Kahveleri adı altında 6 adet kafe ile vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.



Dünyanın çeşitli ülkelerinden çayların, kahvelerin ve Türk Kahvesinin yer aldığı kafelerde, tostan dondurmaya birçok seçenek de mevcut. Piyasaya göre daha uygun fiyata satış yapılan kafelerde vatandaşlar, ince belli cam bardakta 1 liraya çay içmenin keyfini çıkarıyor.



Gündüz saatleri dışında akşam ve gece saatlerinde yoğun bir şekilde Hamamyolu Caddesi'ne gelen vatandaşlar, kafelerde çay ve kahvesini içerken ücretsiz internetin keyfini sürüyor. Hamamyolu Caddesi'nde Sanat Köprüsü'nden Sabahattin Günday Parkı'nın girişine kadar olan alanda vatandaşlar interneti ücretsiz kullanabiliyor. Vatandaşların ücretsiz Wi-Fi uygulamasını kullanabilmesi için bir kereye mahsus sisteme üye olmaları yeterli oluyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA