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Eskişehirspor: 0 - Adanaspor: 0

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Afyonkarahisar Zafer Stadyumu'nda oynanan Eskişehirspor-Adanaspor karşılaşması 0-0 beraberlikle sona erdi.

26.01.2020 18:59 | Son Güncelleme: 26.01.2020 19:04Eskişehirspor: 0 - Adanaspor: 0
TFF 1. Lig'in 19. haftasında Afyonkarahisar Zafer Stadyumu'nda oynanan Eskişehirspor- karşılaşması 0-0 beraberlikle sona erdi.

Yeni Eskişehir Stadyumunda meydana gelen hasar sonrasında Eskişehirspor iç karşılaşmalarını geçici olarak Afyonkarahisar Zafer Stadyumunda oynuyor. Karşılaşmaya Eskişehirspor taraftarları yoğun ilgi gösterdi.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Adanasporun sağ taraftan Eren Keleş'in ortaladığı topu kale çizgisi önünde Furkan Özçal boş kale yerine üstten auta attı.

40. dakikada Eskişehirspor Furkan Balaban'ın ceza sahasına ortaladığı top, Halil İbrahim Öner'in kafa vuruşunda yandan dışarı gitti.

62. dakikada Eskişehirspor Alperen Kocabaşın ceza sahası dışından attığı şut kalenin üzerinden auta çıktı.

Stat: Afyon Zafer

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Baran Eraslan xx, Bersan Duran xx

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xx,Alperen Kocabaş xx,Bedirhan Altunbaş xx, Mehmet Fevzi Yıldırım xx, Furgan Bolat xx (Tolga Yakut dk. 75 x), Furkan Balaban xx, Mehmet Özcan xx, İbrahim Halil Öner xx (Onur Bayramoğlu dk. 69 x), Kıvanç Karakaş xx (Hasan Ulaş Uygar dk. 82 x), Mete Kaan Demir xx, Cemali Sertel xx

Yedekler: Sezgin Coşkun, Onur, Hasan, Tolgaz, Sezgin, Melih Metehan

Teknik Direktör: Mustafa Özer

Adanaspor: İrfan Can Egribayat xx, Hakan Barış xx (Mustafa Samican Keskin dk. 46 xx), Ahmet Dereli xx (Serges Eteme dk. 75 x), Eren Keleş xx, Enes Yasin Akyol xx, Amidou Diop xx (Moussa Bagayako dk. 69 x), Furkan Özçal xx, Renan Souza Diniz xx, Hakan Çinemre xx, Savaş Polat xx, Reis xx

Yedekler: Utku, Karacic, Evren, Bagayoko, Etame, Okan, Mustafa, Özer

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Sarı Kartlar: İrfan Can Eğribayat, Enes Yasin Akyol, Diop, Hakan Barış (Adanaspor), Onur Bayramoğlu (Eskişehirspor) - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

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