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Eskişehirspor: 1-0

STAT: Antakya AtatürkHAKEMLER: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Mehmet KapluhanHATAYSPOR: Akın (xx)- Kubilay (xx), Mirkan (xx), Selim (xx), Alican (xx) (Dk. 80 Aabid x) , Mesut (xx), Sadi (xx), Furkan (xx) (Dk. 46 Qualı xx), Yusuf (xx), Helder Barbosa (x) (Dk.

29.09.2019 16:44Eskişehirspor: 1-0

STAT: Antakya Atatürk
HAKEMLER: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Mehmet Kapluhan
HATAYSPOR: Akın (xx)- Kubilay (xx), Mirkan (xx), Selim (xx), Alican (xx) (Dk. 80 Aabid x) , Mesut (xx), Sadi (xx), Furkan (xx) (Dk. 46 Qualı xx), Yusuf (xx), Helder Barbosa (x) (Dk. 46 Gökhan xx), Caner (xxx)
ESKİŞEHİRSPOR: Melih (xx)- Sissoko (xx), Berkay (xx), Sekidika (xx), Milinkovıc (xx), Issah (xxx), Erdal (xx), Mehmet Feyzi (xx), Mehmet (xx), İbrahim (xx) (Dk.68 Ferhat x)(Dk.89 Onur ?), Cemali (xx) (Dk.54 Hakan x)
GOLLER: Dk.58 Mirkan (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Mesut (Hatayspor), İbrahim, Berkay (Eskişehirspor)
TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Hatayspor, sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, 58'inci dakikada Mirkan'ın golüyle sahadan 1-0 galip ayrılarak puanını 11'e yükseltti. Eskişehirspor ise -4 puanla son sırada yer aldı.


- Hatay

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Fehmi Kubilay, Cemal Bingül, Antakya, Spor

Kaynak: DHA

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