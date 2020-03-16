Eskişehirspor 7 maçtır galibiyete hasret
- Eskişehirspor 7 maçtır galibiyete hasret Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer: "10 yıl ekmeğini yemiş oyuncuların burada genç oyunculara hakaret etmesi futbol adına üzücü" "4-4-2'ye döndük ve golü bulduk, golden sonra maçı koparabilirdik ama üzgünüz yapacak bir şey yok" TFF 1.
16.03.2020 22:08 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:09
- Eskişehirspor 7 maçtır galibiyete hasretEskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer: "10 yıl ekmeğini yemiş oyuncuların burada genç oyunculara hakaret etmesi futbol adına üzücü""4-4-2'ye döndük ve golü bulduk, golden sonra maçı koparabilirdik ama üzgünüz yapacak bir şey yok"
ESKİŞEHİR - TFF 1. Lig'de evinde ağırladığı Adana Demirspor'a farklı yenilen Eskişehirspor'da maç sonu açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mustafa Özer, bir dönem Eskişehirspor forması giyen Erkan Zengin'e hitaben, "10 yıl ekmeğini yemiş oyuncuların burada genç oyunculara hakaret etmesi futbol adına üzücü. Golden sonra maçı koparabilirdik ama üzgünüz yapacak bir şey yok" dedi. TFF 1. Lig'in 28. haftasında Eskişehirspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 4-1 mağlup oldu. Üst üste 7 maçtır kazanamayan Eskişehirspor, kritik maçta ağır bir yenilgi aldı. Maçın ardından Eskişehirspor 17 puan ile son sırada kalırken Adana Demirspor ise puanını 45'e yükselterek 4. sıraya yükseldi.Maçın ardından müsabakayı değerlendiren siyah-kırmızılıların Teknik Direktörü Mustafa Özer, eski Eskişehirsporlu Erkan Zengin'i eleştirdi. Kadro derinliği olmamasından yakınan Özer, "Aslında futbol konuşulmaması lazım ama çıktık ve oynadık. Hafta içinde sakat ve cezalı oyuncularımızın çok oluşu, kadromuzun derin olmaması, oyuncularımızın genç olması, gereksiz yere gerilmelerin oluşu maçı etkiledi. 10 yıl ekmeğini yemiş oyuncuların burada genç oyunculara hakaret etmesi futbol adına üzücü. Maça gelirsek 3. dakikada topumuz direkten döndü. Hiç pozisyon yokken gol yedik. İkinci yarı 4-4-2'ye döndük ve golü bulduk. Golden sonra maçı koparabilirdik ama üzgünüz yapacak bir şey yok" diye konuştu.
ESKİŞEHİR - TFF 1. Lig'de evinde ağırladığı Adana Demirspor'a farklı yenilen Eskişehirspor'da maç sonu açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mustafa Özer, bir dönem Eskişehirspor forması giyen Erkan Zengin'e hitaben, "10 yıl ekmeğini yemiş oyuncuların burada genç oyunculara hakaret etmesi futbol adına üzücü. Golden sonra maçı koparabilirdik ama üzgünüz yapacak bir şey yok" dedi. TFF 1. Lig'in 28. haftasında Eskişehirspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 4-1 mağlup oldu. Üst üste 7 maçtır kazanamayan Eskişehirspor, kritik maçta ağır bir yenilgi aldı. Maçın ardından Eskişehirspor 17 puan ile son sırada kalırken Adana Demirspor ise puanını 45'e yükselterek 4. sıraya yükseldi.Maçın ardından müsabakayı değerlendiren siyah-kırmızılıların Teknik Direktörü Mustafa Özer, eski Eskişehirsporlu Erkan Zengin'i eleştirdi. Kadro derinliği olmamasından yakınan Özer, "Aslında futbol konuşulmaması lazım ama çıktık ve oynadık. Hafta içinde sakat ve cezalı oyuncularımızın çok oluşu, kadromuzun derin olmaması, oyuncularımızın genç olması, gereksiz yere gerilmelerin oluşu maçı etkiledi. 10 yıl ekmeğini yemiş oyuncuların burada genç oyunculara hakaret etmesi futbol adına üzücü. Maça gelirsek 3. dakikada topumuz direkten döndü. Hiç pozisyon yokken gol yedik. İkinci yarı 4-4-2'ye döndük ve golü bulduk. Golden sonra maçı koparabilirdik ama üzgünüz yapacak bir şey yok" diye konuştu.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Eskişehirspor 7 maçtır galibiyete hasret
Etiketler : Eskişehirspor, Mustafa Özer, Futbol, Spor
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