25.06.2019 11:59
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Eskişehirspor'a - 6 puan kapıda

Eskişehirspor

Eskişehirspor, eski futbolcusu Sebastian Pinto'ya olan borcu nedeniyle yeni sezonda-6 puan cezası ile karşı karşıya.Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da kara bulutlar sürüyor.

Eskişehirspor , eski futbolcusu Sebastian Pinto 'ya olan borcu nedeniyle yeni sezonda-6 puan cezası ile karşı karşıya.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da kara bulutlar sürüyor. Sürekli olarak maddi imkansızlıklar ile boğuşan Kırmızı Siyahlılarda son olarak Sebastian Pinto krizi yaşanıyor. 2015-2016 sezonunda Eskişehirspor ile 19 maçta görev yapan Pinto'nun 500 bin Euro alacağı bulunuyor. Şilili golcü alacaklarını tahsis etmek için kulübü FIFA'ya şikayet ederken Eskişehirspor yeni sezon öncesi -6 puan silme cezası ile karşı karşıya kaldı. 500 bin Euro'luk borcu karşılayamayan Eskişehirspor yönetimi ise belli bir miktar ödeme yaparak 2019-2020 sezonu için gelecek olan - 6 puan silme cezasından kurtulmaya çalışıyor. Yönetim, Sebastian Pinto'nun avukatlarıyla görüşerek orta yol bulmaya çalışırken görüşmelerin olumsuz ilerlediği gelen bilgiler arasında. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Sebastian Pinto , Eskişehirspor , Spor

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