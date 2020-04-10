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Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, eski file bekçisi Ruud Boffin'in alacaklarından dolayı 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer cezası aldı.

10.04.2020 18:25 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:25
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor , eski file bekçisi Ruud Boffin'in alacaklarından dolayı 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer cezası aldı.
Boffin konusuyla ilgili açıklama yapan siyah-kırmızılı camia, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 6 puan silme cezası ve 2 yıl transfer yasağı alındığını duyurdu. Eskişehirspor'dan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz eski oyuncularından Ruud Boffin ile geçmiş dönem alacaklarına ilişkin görüşmelerimiz kendisine sunduğumuz ödeme planlarına rağmen olumlu sonuç vermemiştir. Eski oyuncumuza alacaklarına karşılık kulübümüz tarafından 75 bin Euro değerinde bir ev ve 24 ay taksitle bin Euro teklif edilmiştir ancak olumlu dönüş alınamamıştır. Bu sebeple kulübümüze 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı federasyon tarafından tebliğ edilmiştir. Eskişehirsporumuz ne olursa olsun kendi yetiştirdiği oyuncularla, şanlı tarihinde her zaman olduğu gibi layık olduğu yere ulaşmak için taraftarıyla birlikte yoluna emin adımlarla devam edecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Ruud Boffin, Güncel
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