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Eskişehirspor'a 6 puan silme ve transfer yasağı

ESKİŞEHİRSPOR'a eski futbolcularından Ruud Boffin'e olan 430 bin Euro alacağı ödeyemediği için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 6 puan silme cezasının yanı sıra 2 dönem transfer yasağı verildi.

10.04.2020 19:01 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:01
Eskişehirspor'a 6 puan silme ve transfer yasağı

ESKİŞEHİRSPOR'a eski futbolcularından Ruud Boffin'e olan 430 bin Euro alacağı ödeyemediği için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 6 puan silme cezasının yanı sıra 2 dönem transfer yasağı verildi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor , 2017 yılında takımdan ayrılan eski oyuncusu Ruud Boffin'e 430 bin Euro alacağını ödeyemedi. Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran Boffin'in şikayeti üzerine Eskişehirspor'a 6 puan silme cezasının yanı sıra 2 dönem transfer yasağı getirildi.

Eskişehirspor Kulübü, eski oyuncularıyla anlaşmak için sunulan ödeme planlarının kabul edilmediğini belirterek puan silme ve transfer yasağını aldıklarını açıklayarak, "Kulübümüz eski oyuncularından Ruud Boffin ile geçmiş dönem alacaklarına ilişkin görüşmelerimiz kendisine sunduğumuz ödeme planlarına rağmen olumlu sonuç vermemiştir. Eski oyuncumuza alacaklarına karşılık kulübümüz tarafından 75.000 Euro değerinde bir ev ve 24 ay taksitle 100.000 Euro teklif edilmiştir ancak olumlu dönüş alınamamıştır. Bu sebeple kulübümüze 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı federasyon tarafından tebliğ edilmiştir. Eskişehirsporumuz ne olursa olsun kendi yetiştirdiği oyuncularla, şanlı tarihinde her zaman olduğu gibi layık olduğu yere ulaşmak için taraftarıyla birlikte yoluna emin adımlarla devam edecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.

Ruud Boffin, 2012-2017 yılları arasında Eskişehirspor formasını giymiş, daha sonra da Antalyaspor'a transfer olmuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Eskişehirspor, Ruud Boffin, Spor
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