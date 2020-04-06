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Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor

Eskişehirspor, eski futbolcusu Boffin'e 1 hafta içinde ödeme yapmazsa -6 puan silme ve 2 dönem transfer yasağı cezası alacak.

06.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:01
Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor

Türk futbolunun en köklü kulüplerinden olan Eskişehirspor 'a Boffin'in alacakları için son bir yazı geldi. 12 nisan tarihine kadar ödeme yapılmaz ise -6 puan ve 2 dönem transfer yasağı kesinleşecek.

Boffin'e 430 bin Euro artı oluşan faiz ödemesi yapılması gerekiyor.

"ŞEHRE DURUMU İZAH ETTİK"

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, "Çok üzgünüz. Şehre durumu izah ettik, ama sonuç alamadık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Şehirden destek bekliyoruz" dedi.

SEZON BAŞINDA DA PUANI SİLİNMİŞTİ

1965 yılında kurulan ve 55 yıldır profesyonel liglerde mücadele eden Eskişehirspor, sezon başında da eski futbolcusu Pinto'ya olan ödemesinden dolayı FIFA tarafından 6 puan silme cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehirspor, Spor
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Haberler ›› Spor ››Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor - Spor
Yorumlar (1)
ERHAN:Cebinde var 200 lira sen yapıyorsun transfer 500 lira, sonra işler yolunda gitmeyince ağlarsın Eskişehir , amatöre bal ligine kadar git Eskişehir
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