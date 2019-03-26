Eskişehirspor'a Erdoğan'dan Hediye, Eski Çalışandan Haciz

Kaynak: DHA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Eskişehir'de izlediği Türkiye-Moldova maçının ardından Eskişehirspor'a LED reklam panelleri hediye edilmesi talimatını verdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan buna ilişkin kulübe bilgi verildiği saatlerde ise eski muhasebe çalışanı 35 bin liralık alacaklarına karşılık tesislere haciz memuru gönderdi.TFF 1'inci lig takımlarından Eskişehirspor, bugün hem müjdeyi, hem de icra şokunu aynı anda yaşadı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Türkiye, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda Hasan Ali Kaldırım, Kaan Ayhan ve Cenk Tosun'un (2) attığı gollerle Moldova'yı 4-0 yendi. Maçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi. Galibiyetin ardından sosyal medyada kulüp yöneticileri, LED reklam panellerinin maçın anısına Eskişehirspor'a hediye edilmesini istedi. Buna kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, talimat vererek yeni yaptırılacak LED reklam panellerinin Eskişehirspor'a hediye edilmesini istedi. Cumhurbaşkanlığı konuyla ilgili kulübe bilgi verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, müjdeyi sosyal medyadan duyurarak, "Cumhurbaşkanımız dünkü güzel maçın anısına stadyuma geçici olarak kurulan dijital panoların kaldırılmamasını talep eden Eskişehirli taraftarların ricasını kırmadı ve dün maç dönüşü bakan Kasapoglu'na Eskişehir Stadyumu'na derhal yeni reklam panolarının kurulması talimatını verdi" ifadelerini kullandı.Eskişehirspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise, "Kulüp Başkanımız Sayın Kaan Ay'ın ricası ve taraftarlarımızın sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, stadyumumuzda kullanılmak üzere kulübümüze LED paneller hediye etmiştir. Söz konusu LED panellerin siparişi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından verilmiş olup, önümüzdeki günlerde kulübümüze teslim edilecektir. Duyarlılığından dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Burhan Sakallı'ya ve kulübümüze her zaman destek olan büyük taraftarımıza şükranlarımızı sunarız" denildi.AYNI SAATLERDE HACİZ ŞOKU YAŞANDIEskişehirspor'da LED reklam panelleri sevinci yaşandığı saatlerde, eski muhasebe personeli Ragıp Gökbulut, yaklaşık 35 bin liralık alacağı nedeniyle kulüp tesislerine avukatı aracılığıyla polis eşliğinde icra memurlarını gönderdi. Gelen icra görevlileri, tesislerde önceden belirlenen elektronik eşyalara, televizyon, bilgisayar ve futbolcuların kullandığı spor aletlerine haciz koydu. Kulüp görevlileri ile avukatlar arasında yaklaşık 2 saat süren görüşmelerin ardından bir kısmı peşin ödenen alacakları nedeniyle haciz işlemi uygulanmadı. İcra memurları, herhangi bir eşya ya da cihaza haciz koymadan ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Eskişehirspor tesisleri-Polis ve icra görevlileri-Televizyon ve bilgisayarların alınması-Spor aletlerinin haciz edilmesi-İcra görevlisi ve kulüp yetkilileri-Eşyaları almak için gelen kamyon-Genel görüntüler- Eskişehir