Eskişehirspor'a İkinci Yarı Yaramadı

Eskişehirspor
, Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısına iyi başlamasına rağmen üst üste gelen puan kayıpları ile hayal kırıklığı yaşattı. İkinci devrede oynadığı 9 maçta sadece 9 puan toplayabilen siyah-kırmızılı ekip, küme düşme hattından bir türlü kurtulamıyor.
Ligde kalma mücadelesi veren Eskişehirspor, küme düşme tehlikesini hissetmeye başladı. Siyah-kırmızılı camiada 4-2'lik Altınordu
mağlubiyetinin ardından kümede kalma hesapları yapılmaya başlandı. Eskişehirspor milli aranın ardından tekrar başlayacak olan maratonda ise peş peşe iki deplasman maçına çıkacak. Ligin sona ermesine 8 maç kala Eskişehirspor, bu 8 maçtan 5'ini rakip sahalarda oynayacak. Eskişehirspor'un evinde oynayacağı Elazığspor
, Afyonspor ve Adanaspor
maçları ise ateş hattını yakından ilgilendiriyor. Üst üste ağır yenilgiler alan Eskişehirspor, İstanbulspor
maçını ise bir çıkış maçı olarak görüyor. - ESKİŞEHİR
Eskişehirspor, Spor
Kaynak: İHA