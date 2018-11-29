Eskişehirspor'a Yurt Dışından da Destek Var

29 Kasım 2018 Perşembe 13:05



29 Kasım 2018 Perşembe 13:05

Eskişehirspor İcra Kurulu Başkanı Harun Adıgüzel, kaynak bulmak için çıktıkları yolda yurt içi ve yurt dışından destek gördüklerini belirtti.Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde düzenlenen toplantıda Eskişehirspor İcra Kurulu üyeleri, kuruldukları 24 Ekim tarihinden bu yana yapılanlar hakkında bilgi verdi. Göreve başladıkları günden beri üçüncü toplantılarını düzenlediklerini belirten İcra Kurulu Başkanı Adıgüzel, "O günden bu güne kadar Eskişehir içinde sivil toplum kuruluşu, sendika, sanayi kuruluşu gibi hepsini gezdik. Kendimizi, Eskişehirspor'un içinde bulunduğu durumu ve ne yapmak istediğimizi anlattık. İyi ilişkilerle yeni bir başlangıç açısından sevgi bağlarımızı kuvvetlendirdiğimizi gördük. Gerçekten Eskişehirspor'un bu şehrin takımı olduğunu bir daha anladık. Eskişehirspor, Eskişehir'in ve halkın takımıdır. Bu bizi mutlu etti. Bu süreç içerisinde amacımız Eskişehirspor'un ilk devrenin sonuna kadar ihtiyacı olan kaynağı ve takımın yürümesini sağlamaktı. Sağ olsunlar herkes duyarlılık gösterdi. Bildiğimiz bilmediğimiz, şehir içinden ve dışından, başka ülkelerden bile insanlar yardım etmeye başladılar. Bunlar küçük küçük, damlaya damlaya bir yere doğru ilerliyor. Ne kadar kaynak oluşturuldu, ne kadar harcandı açıklayacağımızı söylemiştik. 24 Ekim'de kasamızda Eskişehirspor olarak 2 bin 64 lira para vardı. Bugün itibariyle 973 bin 244 lira 43 kuruş kaynak sağlandı. Bunun 968 bin 607 lira 40 kuruşu harcandı. Kasamızda 4 bin 637 lira 1 kuruş kaldı. Bunların büyük çoğunluğu Esstore'ı satarak elde ettik. Yıllık kazancı peşin aldık. Onun dışında dışarıdan ve yönetimden bağışlar var. Maç paraları var, 600'e yakın forma sattık. SMS programına da bin 164 kişi 13 bin 485 liraydı aylık gelir, bu sabah itibariyle de bin 303 kişi oldu 15 bin 95 liraya yükseldi. Her dakika bu kampanyaya katkı sağlanmaya devam ediliyor" ifadelerini kullandı."1 kuruş da harcansa bulunu açıklayacağızHarcanan paraları da tek tek açıklayan Adıgüzel, "2018 yılında, yılbaşından bugüne kadar 112 yeni üyemiz oldu. Bunların 27 tanesi İcra Kurulu tarafından yeni yapıldı. 2019 aidatını 82 kişi ödedi. Yeni bir aksiyon da yapmak istiyoruz. 19 Aralık'ta bir gece düzenlemeyi düşünüyoruz. Arkadaşlar hazırlıkları yapıyor yaklaşık bin kişilik bir organizasyon. Kaynak oluşturma çabaları içerisindeyiz. 1 kuruş, 1 lira kim nereye veriyorsa, harcıyorsa bunu açıklayacağız. Takımı da kimseye muhtaç etmeden bir yerlere getireceğiz. Kampanyamız da gayet iyi gidiyor. Gittikçe büyüyoruz. Gönül birliği oluşturuldu. Eskişehirspor ile ilgili duyarlılığı had safhaya çıkardık. Yeni dönemde de stadı doldurarak bir rekor kırmak istiyoruz. Sporun ne kadar evrensel, barışçıl olduğunu gençlere göstermek istiyoruz" dedi.Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR