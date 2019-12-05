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Eskişehirspor Başkanı Akgören'den birlik-beraberlik çağrısı

TFF. 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un Kulüp Başkanı Mustafa Akgören, Ümraniyespor maçı öncesinde bir mesaj yayımlayarak birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

05.12.2019 17:09 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:14Eskişehirspor Başkanı Akgören'den birlik-beraberlik çağrısı
TFF. 1. Lig ekiplerinden 'un Kulüp Başkanı Mustafa Akgören, Ümraniyespor maçı öncesinde bir mesaj yayımlayarak birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Eskişehirspor resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda Başkan Mustafa Akgören siyah-kırmızılı camiaya seslendi. Başkan Akgören mesajında, "Değerli Eskişehirspor camiası, cuma akşamı saat 19.00'da herkesin gözü Eskişehir'de olacak. Tribünlerimizdeki birlik ve coşkunun sadece futbolun ve sportif başarının değil, inanç, nezaket, kucaklaşma, azim ve direnişin de son yıkılmaz kalesi olan Eskişehirspor'umuzun geleceği için de önemli bir milat olacağını düşünüyor ve arzu ediyoruz. Tribünlerdeki her koltuğa, yürekten çarpan her kalbe, omuz omuza yaşanan her saniyeye sahadaki futbolcularımız ve teknik ekibimiz gibi, bu zorlu vazifeye kendini adamış ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımın da ihtiyacı var. Biliyoruz ki, Türk futbolunun ve bu şehrin en büyük, en birleştirici kültürlerinden biri olan Eskişehirspor, bu zor günleri atlatacaktır. Bunun için de tribünleriyle hayatın akışını durduran emsalsiz taraftarımız gibi, bu şehrin havasını soluyan, hizmet etmiş ve etmeye devam eden, bu şehir insanının gönlünü verdiği, oyunu verdiği tüm seçilmiş ve atanmışların da katkısı olacaktır. Bugün dünden daha iyiyiz, el ele verirsek yarın da bugünden daha iyi olacağız.

Gelin daha da inanmış, daha da başı dik, daha umutlu bir gelecek için mücadele eden armamız için şehrin en güzel ve umutlu fotoğraf karesinde siz de yer alın. Eskişehirspor'un birleştirici gücüne inanıyor ve bu şehrin tribünlerinde yerinizi rezerve ettiğimizi tüm kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Eskişehir, Spor

Kaynak: İHA

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