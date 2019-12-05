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Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören: "Bu zor günleri atlatacağız"

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un başkanı Mustafa Akgören, siyah-kırmızılı kulübün zor günleri atlatacağına inandığını belirtti.

05.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:22Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören:
TFF 1. Lig ekiplerinden 'un başkanı Mustafa Akgören, siyah-kırmızılı kulübün zor günleri atlatacağına inandığını belirtti.
Akgören, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligin 14. haftasında yarın saat 19.00'da sahalarında Cesar Grup Ümraniyespor ile yapacakları maçta herkesin gözünün Eskişehir'de olacağını kaydetti.
Tribünlerdeki birlik ve coşkunun Eskişehirspor'un geleceği için önemli bir milat olacağını düşündüklerini aktaran Akgören, şunları ifade etti:
"Tribünlerdeki her koltuğa, yürekten çarpan her kalbe, omuz omuza yaşanan her saniyeye sahadaki futbolcularımız ve teknik ekibimiz gibi bu zorlu vazifeye kendini adamış ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımın da ihtiyacı var. Türk futbolunun ve bu şehrin en büyük, en birleştirici kültürlerinden biri olan Eskişehirspor, bu zor günleri atlatacaktır. Bunun için de tribünleriyle hayatın akışını durduran emsalsiz taraftarımız gibi bu şehrin havasını soluyan, hizmet etmiş ve etmeye devam eden, bu şehir insanının gönlünü verdiği, oyunu verdiği tüm seçilmiş ve atanmışların da katkısı olacaktır. Bugün dünden daha iyiyiz, el ele verirsek yarın da bugünden daha iyi olacağız."

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Eskişehir, Spor

Kaynak: AA

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