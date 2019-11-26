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Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören Kazım Kurt'u ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehirspor'un yeni Başkanı Mustafa Akgören ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

26.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:45Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören Kazım Kurt'u ziyaret etti
Belediye Başkanı Kazım Kurt, 'un yeni Başkanı Mustafa Akgören ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette Eskişehirspor Yönetim Kurulu da bulundu. Ziyarette Başkan Kurt ve Akgören Eskişehirspor'un sorunlarını konuştu.

Başkan Kurt'a Eskişehirspor'a verdiği destek için teşekkür eden Akgören, Eskişehirspor'u yeniden ayağa kaldırmak için çalışacaklarını söyledi. Akgören, "Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, her zaman Eskişehirspor'un yanında oldu. Eskişehirspor'un en büyük destekçisi oldu. Ben desteği için teşekkür ediyorum. Eskişehirspor'un sorunlarının en kısa sürede çözülmesi için çalışacağız" dedi.

Mustafa Akgören'e ziyareti için teşekkür eden Başkan Kurt, Akgören ve Eskişehirspor yöneticilerine başarılar diledi. Eskişehirspor'a her zaman destek verdiklerini belirten Başkan Kurt, bu desteğin devam edeceğinin altını çizdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor, Odunpazarı, Kazım Kurt, Yaşam

Kaynak: İHA

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