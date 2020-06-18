Eskişehirspor BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, bu sabah gerçekleştirilen Korona virüs (Covid-19) testi sonrası yapılan antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Eskişehirspor BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı
18.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:14
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, bu sabah gerçekleştirilen Korona virüs (Covid-19) testi sonrası yapılan antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın ardından konuşan Teknik Direktör Mustafa Özer, "Uzun bir aranın ardından sahaya yeniden çıkacağız. Bizi zorlu bir deplasmanın beklediğini biliyoruz" dedi.

Korona virüs sebebiyle liglere verilen aranın ardından TFF 1. Lig bu hafta başlıyor. Bu kapsamda Eskişehirspor ligin 29. haftasında Cumartesi günü BB Erzurumspor'un konuğu olacak. Maçın hazırlıklarını tamamlayan siyah-kırmızılılar, Teknik Direktör Mustafa Özer yönetiminde Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalıştı.

"Bizi zorlu bir deplasmanın beklediğini biliyoruz"

Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mustafa Özer, "Uzun bir aranın ardından Erzurumspor maçıyla sahaya yeniden çıkacağız. Erzurumspor'un başarılı bir takım olduğu gerçek. Erzurum'a pandemi nedeniyle uçuş programları değiştiği ve bizim maç programımıza uymadığı için otobüsle gideceğiz. Bizi zorlu bir yolculuğun ardından zorlu bir deplasmanın beklediğini biliyoruz. Biz maddi kaynaklı problemlerimizi avantaja çevirerek kendi çocuklarımızla sahada olacağız. Şimdi oynayan bu çocuklarımız ileride altın jenerasyon olarak verdikleri mücadeleyle anılacaklar" diye konuştu.

"Erzurum deplasmanında 6 eksik"

Sakat ve cezalı oyuncular hakkında da konuşan Özer, "Ligde son oynadığımız Adana Demirspor maçında gördükleri kartlarla Alperen, Ekrem ve Cemali cezalı duruma düşmüşlerdi. Bunun dışında oyuncumuz Feyzi'yi de askere uğurladık. Selman ve Metehan'ın ise bu hafta bir sakatlığı oldu ve bu hafta o da forma giyecemeyecek. Bu oyuncularımızın yerine kendilerini ispatlamak için sahada mücadele edecek çocuklarımız var. Biz son güne kadar elimizdeki kadroyla, elimizden gelenin fazlasını sahada göstereceğiz" dedi.

Diğer yandan Eskişehirsporlu oyuncular antrenmanın ardından tesislerde dinlenmeye geçti. EsEs kafilesi, 21: 00'da kara yoluyla maçın oynanacağı Erzurum'a hareket edecek. Maç öncesi Eskişehirspor 11 puan ile ligin son sırasında bulunurken, Erzurumspor ise 47 puan ile ligin 2. sırasında yer alıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Eskişehirspor, Koronavirüs, Spor, Haber

Spor Manşet

Haberler

Eski Boca Juniors’lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım Spor
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım
Fenerbahçe’de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı Spor
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera’nın sözleşmesini donduracak Spor
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı Spor
Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı
Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi Spor
Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi
Ederson’la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü Spor
Ederson'la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal’ın Valladolid’de devam etmesini zor görüyor Spor
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor
Ahmet Nur Çebi’den ’Enkaz edebiyatı’ isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin Spor
Ahmet Nur Çebi'den "Enkaz edebiyatı" isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin
Haberler››Spor››Eskişehirspor BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

00:52: Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti - Spor 00:44: Alanyaspor'un hocası Erol Bulut: "Kupayı almak istiyoruz" - Spor 00:23: Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Spor 00:19: Tamer Tuna: "Bu noktaya gelmekte çok önemliydi" - Spor 23:59: Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım - Spor 23:34: Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı - Haber 23:15: Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı - Haber 22:27: Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi - Magazin