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Eskişehirspor, Boluspor maçı hazırlıklarına devam etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Teknik Direktör Coşkun Demirbakan'ın görevinden ayrılmasının ardından takımı Boluspor maçına alt yapı hocaları hazırlıyor.

24.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:15 Eskişehirspor, Boluspor maçı hazırlıklarına devam etti
TFF 1. Lig ekiplerinden 'da Teknik Direktör Coşkun Demirbakan'ın görevinden ayrılmasının ardından takımı maçına alt yapı hocaları hazırlıyor.

Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Altyapı Koordinatörü Serdal Eroy ve ekibi yönetiminde gerçekleştirilen idmana oyuncular, ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon çalışmaları ile devam eden antrenman, yarım sahada yapılan üçlü turnuva maç ile tamamlandı.

Çalışmaya tedavileri süren Berkay, Talha ve Buğra katılmazken, Sezgin ve Muhammet ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

"Benim değil yönetimin kararı"

Öte yandan takımdan ayrılan Coşkun Demirbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben hiçbir işimi yarım bırakmadım, bırakmam da. Bu benim değil, yönetimin kararı. Saygı duymaktan başka hiçbir şey yapamam. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Boluspor, Spor

Kaynak: İHA

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