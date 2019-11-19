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Eskişehirspor çıkışını sürdürmek istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 12. haftasında evinde konuk edeceği Erzurumspor maçı hazırlıklarına devam etti.

19.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:27Eskişehirspor çıkışını sürdürmek istiyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 12. haftasında evinde konuk edeceği Erzurumspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Siyah kırmızılılar, Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde gerçekleşen antrenman ile evinde karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleşen antrenman, yaklaşık 70 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan çalışmalar salonda güç ve kuvvet çalışması ile sona erdi.

Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor 1 puan ile 18. Erzurumspor ise 18 puan ile 6. sırada bulunuyor. Son 2 maçını kazanmayı bilen Eskişehir temsilcisi, haftayı galibiyetle kapatıp alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor. - ESKİŞEHİR

Spor

Kaynak: İHA

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