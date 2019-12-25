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Eskişehirspor'da altyapıdan 6 oyuncu profesyonel oldu

TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da altyapıdan yetişen 6 oyuncu profesyonel oldu.

25.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:26 Eskişehirspor'da altyapıdan 6 oyuncu profesyonel oldu
TFF 1. Lig ekibi 'da altyapıdan yetişen 6 oyuncu profesyonel oldu.

Eskişehirspor'da altyapı takımlarında başarılı sezonlar geçiren genç oyuncular Selman Çiftkanatlı, Sezgin Çolpan, Yiğit Utku Gök, Bilal Ceylan, Doğukan Ünal ve Bedirhan profesyonelliğe adım attılar.

Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde Kulüp Başkanı Mustafa Akgören ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen 2003 doğumlu genç oyuncular kendilerini 5 yıllığına Eskişehirsporlu yapan imzaları attılar. - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Akçay, Spor

Kaynak: İHA

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