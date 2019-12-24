Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan dönemi bitti

ESKİŞEHİRSPOR Yönetim Kurulu, teknik direktör Coşkun Demirbakan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da geçen ay olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Mustafa Akgören ve yönetimi, Fuat Çapa'nın ardından göreve getirilen teknik direktör Coşkun Demirbakan ile yollarını ayırdı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiği belirtilerek, "Teknik direktörümüz Coşkun Demirbakan ile yaptığımız görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedilmesine karar verilmiştir. Kulübümüzün zor günlerinde takımımıza hizmet eden ve ayrıca sözleşmeden doğan alacaklarının önemli bir kısmından feragat eden Coşkun Demirbakan ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde kendilerine başarılar dileriz" denildi.