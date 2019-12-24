Haberler » Spor » Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan dönemi bitti - Spor

Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan dönemi bitti

ESKİŞEHİRSPOR Yönetim Kurulu, teknik direktör Coşkun Demirbakan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

24.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:45 Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan dönemi bitti

ESKİŞEHİRSPOR Yönetim Kurulu, teknik direktör Coşkun Demirbakan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden 'da geçen ay olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Mustafa Akgören ve yönetimi, Fuat Çapa'nın ardından göreve getirilen teknik direktör Coşkun Demirbakan ile yollarını ayırdı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiği belirtilerek, "Teknik direktörümüz Coşkun Demirbakan ile yaptığımız görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedilmesine karar verilmiştir. Kulübümüzün zor günlerinde takımımıza hizmet eden ve ayrıca sözleşmeden doğan alacaklarının önemli bir kısmından feragat eden Coşkun Demirbakan ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde kendilerine başarılar dileriz" denildi.



Eskişehirspor, Fuat Çapa, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:40   Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan kötü haber! Hafta sonu yok - Spor
14:23   Bülent Uygun: "İçerideki tüm maçları kazanmalıyız" - Spor
14:22   Galatasaray'ın Millen Baars'ı kadrosuna katacağı iddia edildi - Spor
14:22   Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı - Spor
14:20   Sivasspor-Göztepe maçının biletleri satışta - Spor
13:40   Yıldızlar Sneijder için buluşuyor! Türkiye'den gidecek isimler belli oldu - Spor
12:13   Nzonzi suskunluğunu bozdu! Takım arkadaşlarına sert sözler - Spor
11:55   İBB, Avrupa şampiyonu antrenörü işten çıkardı - Spor
24.12.2019 14:49:11