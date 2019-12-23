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Eskişehirspor'da Jesse gelişmesi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da resmi internet sitesinden Jesse Sekidika ile ilgili bir açıklama yapıldı.

23.12.2019 13:51 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:02 Eskişehirspor'da Jesse gelişmesi
TFF 1. Lig ekiplerinden 'da resmi internet sitesinden Jesse Sekidika ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Eskişehirspor'da geçen günlerde oyuncunun alacakları konusunda anlaşılamamış ve Milinkovic ile yollar ayrılmıştı. Yönetim golcü oyuncu Jesse ile de aynı konuda bir görüşme gerçekleştirdi. Ödeme takviminde anlaşılamayan Jesse, yönetimden süre istedi. Jesse'ye 1 hafta izin verildiği ve oyuncunun ülkesine döndüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili Eskişehirspor bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi,

"Oyuncumuz Jesse Sekidika ve menejeriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde oyuncumuza ailesiyle ilgili problemleri nedeniyle 1 hafta izin verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Spor

Kaynak: İHA

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