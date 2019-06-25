25.06.2019 12:35
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Eskişehirspor'da kombine fiyatları açıklandı

Eskişehirspor

Eskişehirspor'da 2019-2020 sezonu kombine fiyatları açıklandı.

Eskişehirspor 'da 2019-2020 sezonu kombine fiyatları açıklandı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor zirve mücadelesi vereceği yeni sezon öncesi çalışmalarına başlamaya hazırlanıyor. Kulüp yönetimi iç ve dış transferde görüşmeler yaparken bir yandan da geçmiş borçları ödeyerek yeni sezona kaygısız girmenin peşinde. Öte yandan tüm imkansızlıklara rağmen taraftarın müthiş desteğini alan Kırmızı Siyahlılarda yeni sezon kombine bilet fiyatları da belli oldu. En ucuz kombine için 126 lira değer biçilirken en pahalı kombine fiyatı ise 1526 lira oldu. Yönetimin açıkladığı kombine fiyatları kale arkası tüm bloklar 126 lira, maraton tüm bloklar 226 lira, Batı alt 101,102,103,104,108,109,110 ve 111 blokları 626 lira, batı alt 105 ve 107 blok 826 lira, batı alt 106 blok 1026 lira, batı üst VIP tribünü ise 1526 lira olarak belirlendi. Tek maç bilet fiyatları ise kale arkası 15, maraton 30 ve batı alt 75 lira olarak belirlendi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Eskişehirspor , Güncel

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