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Eskişehirspor'da Milinkovic ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, resmi internet sitesinden Marko Milinkovic ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

13.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:26Eskişehirspor'da Milinkovic ile yollar ayrıldı
TFF 1. Lig ekiplerinden , resmi internet sitesinden Marko Milinkovic ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"A takımı oyuncularımızdan Marko Milinkovic ile alacaklarına istinaden yapmış olduğumuz görüşmelerde kendisine sunduğumuz tüm ödeme planlarına rağmen herhangi bir mutabakat sağlanamamış ve oyuncumuz kulübümüzden ayrılma kararı almıştır. Oyuncumuza bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Spor

Kaynak: İHA

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