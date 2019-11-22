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Eskişehirspor'da seçim hareketliliği

Son zamanlarda sıklıkla yapılan başkanlık seçimleriyle gündeme gelen Eskişehirspor'da başkan adaylarından Talat Törenci basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

22.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:41Eskişehirspor'da seçim hareketliliği
Son zamanlarda sıklıkla yapılan başkanlık seçimleriyle gündeme gelen Eskişehir 'da başkan adaylarından Talat Törenci basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TFF. 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da geçen günlerde yapılması planlanan kongreye, 998 delegeden sadece 66'sı katılmış ve kongre ertelenmişti. Ertelenen genel kurul, 24 Kasım Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Seçime sayılı günler kala başkan adayı olduğunu açıklayan işadamı Talat Törenci bir kafede düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu. Başkan seçildiği takdirde yönetimi ile alt yapıya yatırım yapacaklarını belirten Törenci, kulübün kurtuluş mücadelesi verdiğini söyledi. Törenci, "Süper Lig'e çıkmak için hazırlıklar yapacağız. Bir kulübün geleceği alt yapıdadır. Enerjimizin büyük bir kısmını alt yapıya harcayacağız. Taraftarımız bugün var yarın yok yapısından rahatsız. Taraftarlarımız kulübün düzgün yönetilmesini istiyor. Taraftar kurumsal bir yapı istiyor bizde bunu istiyoruz. Eski başkan ve yöneticilerin fikirlerinden yararlanmak istiyoruz. Biz büyük bir camiayız, büyük badireler atlattık bunu da atlatacağız. Eskişehirsporumuz kurtuluş mücadelesinde, tüm paydaşlarımızla bu göreve talibiz. Başarılı olacağımıza eminim. Eskişehirspor'un Türk spor tarihine altın harflerle yazılacağına inanıyorum. Biz Eskişehirspor'un maddi manevi hep yanındaydık, Eskişehirspor Eskişehir'dir" diye konuştu.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılacak olan kongrede kimin başkan seçileceği merak ediliyor. - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Spor

Kaynak: İHA

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