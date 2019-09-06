Haberler» Güncel» Haber

Eskişehirspor'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un başkanı Osman Taş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni stada konulacak LED ekranlar için teşekkür etti.

06.09.2019 16:18 Eskişehirspor'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Eskişehir spor Başkanı Osman Taş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Taş, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni stada LED ekranların konulması için başlatılan sürecin hızla olumlu yönde devam ettiğini öğrendiklerini kaydetti.

"LED REKLAM PANOLARI GELECEK HAFTALARDA HİZMETE GİRECEK"

Yeni Eskişehir Stadı'nda yeni LED ekranların kurulum çalışmalarının sürdüğünü belirten Taş, "Edinilen bilgilere göre yeni LED reklam panoları gelecek haftalarda hizmete girecektir. LED ekranlarının yapımı konusundaki hassasiyeti nedeniyle spor ve sporcunun dostu olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkürü borç biliriz." ifadelerini kullandı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Eskişehirspor, Spor, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:10   Bakan Ziya Selçuk Nevşehir'de
20:10   Muğla'da apartman çatısına yıldırım düştü
20:08   İçişleri Bakanı Soylu, akademisyenlerle buluştu (3)
20:08   Pakistan'da trafik kazası: 9 ölü
20:07   İçişleri Bakanı Soylu'dan kayıtsız çalışan Suriyelilere uyarı: Kim kayıtsız çalışıyorsa canına okuruz
20:07   5 aylık hamile kulu, toprağa verildi
20:06   Midyat Belediyesi Abdulkadir Aksu Mikrofinans Şubesi açıldı