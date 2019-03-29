Eskişehirspor'dan Fenerbahçe Yönetimine Teşekkür

Kaynak: AA

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un yönetim kurulu, dün İstanbul'da Fenerbahçe ile yaptıkları hazırlık maçında kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür mesajı yayımladı.Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:"Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kulübümüzü misafir eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç, Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri ve teknik kadroya, Eskişehirspor'a gösterdikleri ilgi ve misafirperverliklerinden ötürü teşekkürü borç biliriz."Sarı-lacivertliler, Jailson, Soldado ve İsmail Köybaşı'nın (2) attığı gollerle hazırlık maçında Eskişehirspor'u 4-0 mağlup etmişti.