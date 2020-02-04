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Eskişehirspor evine kavuştu

Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 21. haftasında karşılaşacağı Altınordu maçını Yeni Eskişehir Stadı'nda oynayacak.

04.02.2020 16:45 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:50Eskişehirspor evine kavuştu
, TFF 1. Lig'in 21. haftasında karşılaşacağı maçını Yeni Eskişehir Stadı'nda oynayacak.

Eskişehirspor'un maçlarını oynadığı 33 bin kişi kapasiteli Yeni Eskişehir Stadyumu'nun çatısı, çatı direkleri, gerdirme demirleri ve halatlarında yoğun kar yağışı sebebiyle hasar meydana gelmişti. Olayın ardından Eskişehir Valiliği çatı onarılana kadar stadyumun kapatılmasına karar verdi. Daha sonra sahasız kalan siyah kırmızılılar Adana maçını Afyon Zafer Stadyumu'nda oynadı. İki haftalık bekleyişin ardından bugün Eskişehirspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile ligin 21. haftasındaki Altınordu maçının Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanacağı belirtildi. Kırmızı siyahlıların lige tutunma yolunda önemli rakibi Altınordu ile cumartesi günü karşılaşacağı maç öncesi bu camiada büyük mutluluk yaşattı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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