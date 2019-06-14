14.06.2019 15:46
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Eskişehirspor Fuat Çapa ile yola devam dedi

Eskişehirspor Fuat Çapa ile yola devam dedi

Eskişehirspor, Teknik Direktör Fuat Çapa ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

Eskişehirspor, Teknik Direktör Fuat Çapa ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, geçen sezon da takımın başında bulunan Fuat Çapa ile nikah tazeledi. Eskişehir temsilcisi, Çapa ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktör Fuat Çapa ile anlaşma sağlandı. Profesyonel futbol takımımızda geçtiğimiz sezon teknik direktörlük görevini sürdüren Fuat Çapa, ile kulübümüz arasında 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüp Başkanımız Osman Taş ve yönetim kurulu üyelerimizin hazır bulunduğu imza töreni ile Teknik Direktörümüz Fuat Çapa ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı." - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
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