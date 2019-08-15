Haberler» Spor» Haber

Eskişehirspor ile Büyükşehir Belediyesi'nden neşeli çift kale

Eskişehirspor ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2012 doğumlu yaz futbol okulu sporcuları, antrenman maçında karşı karşıya geldi.

15.08.2019 11:17 Eskişehirspor ile Büyükşehir Belediyesi'nden neşeli çift kale
Eskişehirspor ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2012 doğumlu yaz futbol okulu sporcuları, antrenman maçında karşı karşıya geldi.

Osmangazi futbol sahasında yapılan çift kale maç şenlik havasında geçti. Velilerin de büyük heyecanla izlediği maçta minik futbolcular müsabaka heyecanını ilk kez yaşadı. Eskişehirspor futbol okulu antrenörlüğünü Muhsin Çakallı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi futbol okulu antrenörlüğünü Bahadır Aksın yapıyor. Eskişehirspor Futbol Okulu antrenörü Muhsin Çakallı, "Eskişehirspor'un geleceğinin alt yapıda olduğunun herkes farkında. Biz de var gücümüzle çalışıyoruz. Minik futbolcularımıza güveniyoruz"dedi.

Müsabaka sonunda veliler ile minik futbolcular birlikte fotoğraf çektirerek bu neşeli çalışmayı ölümsüzleştirdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor, Eskişehir, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:27   Sahaya giren YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz, adliyeye sevk edildi
13:25   Altay tecrübeyi seçti
13:24   Tarık Phillip, TOFAŞ'ta
13:17   Trabzonspor'da transfer çalışmaları
13:17   "Güreşte Avrupa'ya İstiklal Marşı'mızı ezberlettik"
13:15   Daniel Sturridge'in ailesi Trabzon'da
13:15   Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları