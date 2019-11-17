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Eskişehirspor kongresinde yeterli çoğunluk sağlanamadı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da bugün yapılması planlanan Seçimli Genel Kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 24 Kasım tarihine ertelendi.

17.11.2019 15:55 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:00Eskişehirspor kongresinde yeterli çoğunluk sağlanamadı
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da bugün yapılması planlanan Seçimli Genel Kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 24 Kasım tarihine ertelendi.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda Eskişehirspor üyeleri başkanlık seçimi için bir kez daha bir araya geldi. Yeterli çoğunluk sağlanması için yaklaşık 500 üyenin kongreye katılması gerekirken, yalnızca 66 üye kongrede yer aldı. Bunun üzerine Seçimli Genel Kurul, 24 Kasım Pazar gününe ertelendi.

Öte yandan 24 Kasım tarihinde yapılacak genel kurulda başkanlık için iş adamı Rıza Soydaş isminin geçtiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Spor

Kaynak: İHA

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