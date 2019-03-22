22 Mart 2019, 11:24
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Eskişehirspor Milli Arada Fenerbahçe ve Konyaspor ile Karşılaşacak

Eskişehirspor Milli Arada Fenerbahçe ve Konyaspor ile Karşılaşacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, milli maç arasında Konyaspor ve Fenerbahçe ile iki hazırlık maçına çıkacak.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, milli maç arasında Konyaspor ve Fenerbahçe ile iki hazırlık maçına çıkacak.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında çoğu ülkede futbol liglerine 2 hafta ara verildi. Siyah kırmızılı ekip de milli arayı iki özel hazırlık maçı yaparak değerlendirecek. Bu kapsamda Eskişehirpor, yarın saat 16: 30'da Konyaspor'un konuğu olacak. Konya maçının bitiminde eve dönecek olan Es Es, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde çalışmalara devam edecek. Eskişehirspor ikinci hazırlık maçında ise 28 Mart Perşembe Günü Samandıra Tesisleri'nde saat 18: 00'da Fenerbahçe ile mücadele edecek. - ESKİŞEHİR Eskişehirspor, Konyaspor, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: İHA



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