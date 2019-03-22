Eskişehirspor Milli Arada Fenerbahçe ve Konyaspor ile Karşılaşacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor
, milli maç arasında Konyaspor
ve Fenerbahçe
ile iki hazırlık maçına çıkacak.
2020 UEFA Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri kapsamında çoğu ülkede futbol liglerine 2 hafta ara verildi. Siyah kırmızılı ekip de milli arayı iki özel hazırlık maçı yaparak değerlendirecek. Bu kapsamda Eskişehirpor, yarın saat 16: 30'da Konyaspor'un konuğu olacak. Konya maçının bitiminde eve dönecek olan Es Es, Vali Hanefi Demirkol
Tesisleri'nde çalışmalara devam edecek. Eskişehirspor ikinci hazırlık maçında ise 28 Mart Perşembe Günü Samandıra
Tesisleri'nde saat 18: 00'da Fenerbahçe ile mücadele edecek. - ESKİŞEHİR
Eskişehirspor, Konyaspor, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: İHA