Coşkun Demirbakan: Mustafa Denizli'yi Eskişehirspor'a getirmeyin

TFF. 1.Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, maç kazanmanın değil istikrarın önemli olduğunu söyledi.

Demirbakan, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, son maçta konuk ettikleri Cesar Grup Ümraniyespor'u yendiklerini hatırlatarak, kulüp zor günler geçirmesine rağmen alınan başarılı sonuçların kendileri için sevindirici olduğunu belirtti.

Bu galibiyeti değerlendiren Demirbakan, şöyle devam etti:

"Kazanmak başarmak değildir. Bir maç kazanabilirsiniz ancak futbolda devamlılık ve istikrar önemli. Biz kazandık diye skora bakıp yaptığımız yanlışların farkında olmazsak, bunları eleştirmezsek, burada rehabilite etmezsek hiçbir anlamı kalmaz. Her maç aynı senaryo değildir. Bir sonraki maçta yapacağın yanlışlar kaybetmene neden olur. Ayağımız yere sağlam basıyor. Ümraniyespor maçında da bölüm bölüm iyi oynadık, bazı bölümlerinde rakibimiz bizden daha iyiydi. Oyun içinde kırılma anları vardı. Bazı futbolcularımızda psikolojik olarak biz kazandık ama ön plana çıkma duygusu belirdi ve bunun bedelini gol yiyerek ödedik."

Coşkun Demirbakan, siyah-kırmızılı kulüpte son dönemde olumlu değişiklikler yaşandığını vurguladı.

Asla mağdur edebiyatı yapmadığını, kolaycılığa kaçmadığını dile getiren Demirbakan, "Bazı şeylerle mücadele ettik ve kazandık. Mücadelenin kazandığı yer de kongre salonu. Biz de sahada kazanırsak belli bir birlikteliğimiz olacak. Şehir birleşti ve kenetlendi. Ev bitince duvarcı unutulmasın, ileride unutulabilir." ifadelerini kullandı.

"MUSTAFA DENİZLİ'Yİ BU TAKIMA GETİRMEYİN"

Deneyimli teknik adam, 14 Aralık Cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor'la oynayacakları müsabakaya da değindi.

İstanbulspor'u mücadeleyi bırakmayan bir takım, çok iyi yönetilen ve istikrarlı bir kulüp olarak nitelendiren Demirbakan, şunları kaydetti:

"Başa baş oynanacak bir karşılaşma olacak. Sarı kart cezalısı Berkay Dabanlı dışında eksik oyuncumuz yok. Oyuncularımızın moral ve motivasyonu yerinde. İki çiçek açtı diye bahar olmaz. Temkinli olarak yolumuza devam ediyoruz. Bizim istediğimiz, geçmişte yapılan yanlışların yapılmaması. Şu anda eski hataların bedelini ödüyoruz. Geçmişe takılmayalım, hata olmuştur, yanlış olmuştur ama unutmayacağız. Yarın bir gün o ortam yeniden yaratılırsa o şartlar, o imkanlara kavuşulursa bu takıma Mustafa Denizli'yi getirmeyin. Anladınız mı? Yani buradan Denizli deplasmanına uçakla gidilmez, ayıp. Biz Hatay'dan otobüsle geldik."

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, tesislere gelerek teknik heyet ve futbolculara baklava ikram etti. İstanbulspor maçı için başarılar dileyen Çakacak ve beraberindekiler daha sonra kulüp başkanı Mustafa Akgören ve yönetim kurulu ile görüştü.