Eskişehirspor Tülomsaş Çalışanları ile Buluştu

Eskişehirspor takımı öğle yemeğinde Tülomsaş çalışanları ile bir araya gelerek yemek yedi. Burada işçiler ile buluşan Eskişehirspor İcra Kurulu ve oyuncular, işçilerle fotoğraf çektirdi. Burada bir konuşma yapan Eskişehirspor Genel Sekreteri Hasan Tuç, takımlarının zor günlerden geçtiğine değindi. TÜLOMSAŞ yöneticilerinden ve işçilerinden de destek beklediklerini belirten Tuç, kongre üyeliklerini taraftara da açık hale getirdiklerini ve herkesi üye olmaya çağırdıklarını vurguladı.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa da dün başlatılan mesaj kampanyasına destek verilmesi gerektiğini, Eskişehirspor'un şehrin en önemli markalarından birisi olduğunu kaydetti.

TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı ise, "Eskişehirspor'un sıkıntısı varmış, iyi durumda değilmiş. 'Biz buradayız yardım edelim' dedi. Bugüne kadar aldığımız hiçbir işi yarım bırakmadık. Eskişehirspor bizim değerimizdir, sahip çıkalım" diyerek destek sözü verdi.

Konuşmaların ardından TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı ile müdür yardımcıları, Eskişehirspor'un kongre üyesi olarak takıma destek oldu. Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa da, Genel Müdür Hayri Avcı'ya imzalı forma hediye etti.