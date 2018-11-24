Eskişehirspor - Ümraniyespor: 2-2

Spor Toto 1. Lig'in 13'üncü haftasında Eskişehirspor
, sahasında Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Yeni Eskişehir Hakemler: Caner Ak, Deniz Turgut
, Furkan Ürün
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan
, Semih Güler
, Tolga Yakut (Dk. 71 Talha Erdoğan), Alperen Kocabaş
, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 79 İsmail Oykun), Mehmet Özcan
, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil
Öner, Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm (Dk. 85 Bedirhan Altunbaş)
Ümraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Vasilogiannis (Dk. 73 Atabey Çiçek
), Leandrinho, Emircan Altıntaş
(Dk. 84 Dialiba), Serkan Göksu
, Alaaddin Okumuş, Recep Aydın
(Dk. 46 Bahadır Taşdelen
), Merthan Açıl
, Mucahit Albayrak, Madinda
Goller: Dk. 24 Leandrinho, Dk. 50 Madinda (Ümraniyespor), Dk. 35 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 39 Alperen Kocabaş (Eskişehirspor)
Kırmızı kart: Dk. 76 Mevlüt Çelik (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Fıratcan Üzüm (Eskişehirspor), Dk. 55 Merthan Açıl, Dk. 63 Bahadır Taşdelen, Dk. 89 Serkan Göksu (Ümraniyespor)
Kocabaş,Eskişehirspor
24 Kasım 2018 Cumartesi 22:47