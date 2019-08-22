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Eskişehirspor'un kulüp eşyaları haczedildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, önceki dönemlerde çalışan bir mali müşavirin yaklaşık 90 bin liralık alacağından dolayı haciz şokuyla karşı karşıya kaldı.

22.08.2019 19:00 Eskişehirspor'un kulüp eşyaları haczedildi
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehir spor, önceki dönemlerde çalışan bir mali müşavirin yaklaşık 90 bin liralık alacağından dolayı haciz şokuyla karşı karşıya kaldı.

Eskişehirspor, geçmiş dönemlerdeki borçlarından dolayı icra dosyalarıyla uğraşmaya devam ediyor. Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor yine haciz şokuna uğradı. Önceki dönemlerde çalışan bir mali müşavir, yaklaşık 90 bin lira olan alacaklarına karşılık kulübe polis nezaretinde haciz memurları yolladı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne gelen haciz memurları, spor aletleri, bilgisayar ve televizyon gibi aletleri haczetti. Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Basın Sözcüsü Mustafa Topkaya, "Kulüpte biz elimizden geldiğince futbol takımındaki futbolcu alacaklarını karşılamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar mevcut alacaklılarla ilgili ilk defa haciz gelmiyor. Birçok kez haciz geldi. Tabi alacağıdır mali müşavirin ama uzunca yıllar kulübe danışmanlık yapmış, ekmeğini yemiştir. En nihayetinde kulübün şehrin ortak değeri olduğunu düşünmek gerekir. Tercihleriydi, öyle uygun gördüler. Haciz işlemi de yapıldı uygulandı" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Polis, Spor

Kaynak: İHA

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