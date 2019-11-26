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Eskişehirspor'un yeni başkanı ve yöneticilerinden Vali Çakacak'a ziyaret

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un yeni başkanı Mustafa Akören ile beraberindeki yönetimi kurulu üyeleri, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.

26.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:20Eskişehirspor'un yeni başkanı ve yöneticilerinden Vali Çakacak'a ziyaret
TFF 1. Lig ekiplerinden 'un yeni başkanı Mustafa ile beraberindeki yönetimi kurulu üyeleri, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.
Çakacak, kabulünde yaptığı konuşmada, Eskişehirspor'un şehrin en önemli markalarından biri olduğunu hatırlatarak, Akören ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diledi.
Mali ve sportif başarı noktasında Eskişehirspor'un hak ettiği noktaya en kısa zamanda ulaşmasını istediklerini anlatan Çakacak, siyah-kırmızılıların Türkiye'nin sevgisini kazanmış en köklü kulüplerinden biri olduğunu dile getirdi.
Akören de geçmişten ders alıp gelecek planlarını hazırlayacaklarını kaydetti.
Eskişehirspor sevdasının, içlerinde sönmeyen bir ateş olarak nitelendiren Akören, "Eskişehirspor'un menfaati için her zaman takımın yanında olacağız. Bizim bu iyi niyetimizi herkesin bilmesini istiyoruz." dedi.
Akören, yapacakları çalışmalar hakkında da Çakacak'a bilgi verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Özdemir Çakacak, Eskişehirspor, Akören, Spor

Kaynak: AA

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