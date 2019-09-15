Haberler » Spor » Haber

Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Coşkun Demirbakan

Eskişehirspor Kulübü teknik direktör Coşkun Demirbakan ile anlaştı.

15.09.2019 17:56Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Coşkun Demirbakan
Eskişehirspor Kulübü teknik direktör Coşkun Demirbakan ile anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Fuat Çapa ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevi için Coşkun Demirbakan ile anlaştı. Eskişehirspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Eskişehirspor Kulübü olarak Coşkun Demirbakan ile anlaşmış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun. Coşkun Demirbakan'ın teknik heyetinde, Engin Özdemir, Zafer Şahin, Zafer Karagöz, Sefer Hakan Olgun ve David Odonkor bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Fuat Çapa, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:40 Getafe yine puan kaybetti
01:05 Ünal Karaman: "Ne olursa olsun kazanmak istiyorduk"
00:45 Milliler ikinci mağlubiyetini aldı
00:42 Yukatel Denizlispor - Konyaspor maçının ardından
00:04 Trabzonspor'un rakibi Getafe, ligde yine puan kaybetti
23:56 Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
23:52 Maçın ardından