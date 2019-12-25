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Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Özer oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktörlüğe Mustafa Özer getirildi.

25.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:19 Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Özer oldu
TFF 1. Lig ekiplerinden 'da teknik direktörlüğe Mustafa Özer getirildi.

Osman Taş döneminde göreve gelen Coşkun Demirbakan, takımın başında 13 resmi maça çıkmış ve bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik 8 de yenilgi aldı. Dün kulübün resmi internet sitesinden tecrübeli teknik adam ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Demirbakan'ın görevden ayrılmasının ardından Eskişehirspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Siyah kırmızılı camiada teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Özer getirildi. Mustafa Özer 13: 00'da Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde kendisini siyah kırmızılı renklere bağlayan imzayı atacak.

"EsEs'e hoca dayanmıyor"

Eskişehirspor, TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonuna Fuat Çapa ile başlamıştı. Siyah kırmızılı ekip, Çapa yönetiminde bu sezon ligde sadece 3 maça çıktı. Ligin henüz başı olmasına rağmen alınan kötü sonuçların faturası Fuat Çapa'ya kesilmişti ve yerine Coşkun Demirbakan getirilmişti. EsEs'de 13 resmi maça çıkan Demirbakan da dün takımdan ayrıldı. Ligin ilk devresinin tamamlanmasına bir maç kala Eskişehirspor'da göreve Mustafa Özer getirildi ve EsEs, yarım sezonda 3 hoca değiştirmiş oldu. - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Mustafa Özer, Spor

Kaynak: İHA

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