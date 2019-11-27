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Eskişehirspor'un yeni yöneticileri Başkan Ahmet Ataç'ı ziyaret etti

Geçen hafta gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un ardından Eskişehirspor Kulüp Başkanı seçilen Mustafa Akgören ve yönetim kurulu Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret etti.

27.11.2019 15:17 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:22Eskişehirspor'un yeni yöneticileri Başkan Ahmet Ataç'ı ziyaret etti
Geçen hafta gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un ardından Kulüp Başkanı seçilen Mustafa Akgören ve yönetim kurulu Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret etti.

Eskişehirspor'un yeni Başkanı Mustafa Akgören ve beraberindeki yönetim, Ahmet Ataç'ın kendilerine daima destek verdiklerini belirtti. Kulüp faaliyetleri ve planlanan çalışmalar hakkında Ataç'a bilgiler veren Akgören, "Büyüğümüz, ağabeyimiz Ahmet Başkanımıza nezaket ziyaretinde bulunduk. Zaten daha önce de görüşmüştük ve planlanan çalışmalar hakkında bilgiler aktarmıştık. Kulübü devraldıktan sonra da daha net bilgiler vermek istedik. Başkanımız da bize her zamanki yakınlığı ve ağabeyliğini gösterdi. İlerleyen zamanlarda bize destek olacağına eminiz. Ahmet Ataç her zaman bizim yanımızda ve arkamızda, kendisine güvenimiz tam" şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataç da Eskişehirspor'un Türkiye'de sevilen bir marka olduğuna vurgu yaparak, "Başkan Akgören ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar diliyorum, Allah yardımcıları olsun. Zor bir görev aldılar. Önlerindeki zorlukları, kentin de desteği ile aşacaklarına inanıyorum. Çünkü Eskişehirspor sadece Eskişehir'de değil, Türkiye'de gerçekten çok sevilen bir marka. Gelinen nokta üzücü ancak diliyorum arkadaşlarımız sorunları çözecektir. Ben de elbette elimden gelen desteği vereceğim. Yolları açık olsun, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel

Kaynak: İHA

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