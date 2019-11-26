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Eskişehirspor'un yeni yöneticileri Vali Çakacak'ı ziyaret etti

Vali Özdemir Çakacak, geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sonrasında, Eskişehirspor Kulüp Başkanlığı görevine seçilen Mustafa Akören ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında kabul etti.

26.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:10Eskişehirspor'un yeni yöneticileri Vali Çakacak'ı ziyaret etti
Vali Özdemir Çakacak, geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sonrasında, Kulüp Başkanlığı görevine seçilen Mustafa ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında kabul etti.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Eskişehirspor'un şehrin en önemli markalarından biri olduğunu hatırlatarak, Başkan Akören'e ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Mali ve sportif başarı noktasında Eskişehirspor'un hak ettiği noktaya en kısa zamanda ulaşmasını temenni eden Vali Çakacak, Eskişehirspor'u Türkiye'nin sevgisini kazanmış en köklü kulüplerinden biri olduğunu söyledi. Vali Çakacak, konuşmasını Eskişehirspor'a bu zor gününde sahip çıkan Başkan Akören'e ve yeni yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar dileyerek bitirdi.

Geçmişten ders alarak gelecek planlarını ona göre yapacaklarını ve Eskişehirspor sevdasının içinde sönmeyen bir ateş olduğunu kaydeden Başkan Akören, "Eskişehirspor'un menfaati için her zaman takımın yanında olacağız. Bizim bu iyi niyetimizi herkesin bilmesini istiyoruz." dedi.

Ziyareti kabulden dolayı yönetim kurulu üyeleri adına Vali Çakacak'a teşekkürlerini ileten Başkan Akören, bundan sonra yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. - ESKİŞEHİR

Özdemir Çakacak, Eskişehirspor, Akören, Spor

Kaynak: İHA

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