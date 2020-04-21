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Eskişehirsporlu genç oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un genç oyuncu Kaan Öztürk, Yeşiltepe Yeşil Meydan Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğun uğurlandı.

21.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:00
Eskişehirsporlu genç oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor 'un genç oyuncu Kaan Öztürk, Yeşiltepe Yeşil Meydan Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğun uğurlandı.

Eskişehirspor'un altyapısında yetişen profesyonel oyuncu Kaan Öztürk (20) dün gece geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaan Öztürk idaresindeki 26 UD 308 plakalı araç, dün gece saatlerinde Kütahya istikametinden Eskişehir'e doğru gelirken, Ahmet Kanatlı Lisesi karşısında aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje, daha sonra da aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan yetenekli genç oyuncu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehirspor oyuncusu Öztürk'ün cenazesi önce baba evine getirildi. Daha sonra Yeşiltepe Yeşil Meydan Camii'ne getirilen Kaan Öztürk'ün cenazesi, sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına baba Can Öztürk'ün yanı sıra bir çok futbolcu arkadaşı, Kaan Öztürk'ün akrabaları ve sevenleri katıldı. Anne Zehra Öztürk ve ablası Melike Öztürk ise baba evinde taziyeleri kabul etti. Genç oyuncunun cenazesi, kılınan namazın ardından Asri Mezarlığa defnedilmek üzere götürüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehirspor, Kaan Öztürk, Genç, Spor
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