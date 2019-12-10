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Eskitaş'ın gençlerine Gençlik ve Spor Bakanlığından onay

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Eskitaş Köy Okulu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulan 'Güçlü gençlik güçlü gelecek' projesi onaylandı.

10.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:40Eskitaş'ın gençlerine Gençlik ve Spor Bakanlığından onay
'ın ilçesine bağlı Eskitaş Köy Okulu tarafından Gençlik ve Bakanlığına sunulan 'Güçlü gençlik güçlü gelecek' projesi onaylandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projelerini Destekleme Programı kapsamında yürütülen proje çalışmalarına bu yıl ilk kez ortaokullarda katıldı. Çağın gereklerini iyi okuyabilen, özgüveni yüksek, hoşgörülü, başarılı ve sorumluluk sahibi bireylerin yetiştirilmesi amaçlanan proje kapsamında Eskitaş Şehit Nihat Deniz Ortaokulunda 5 adet beceri atölyesi kurularak 72 temel faaliyet gerçekleştirilecek. Yaklaşık 20 bin TL'ye mal olacak proje kapsamında 15 Temmuz Sosyal Bilimler Atölyesi, Fuat Sezgin Bilim ve Teknoloji Atölyesi, Egzersiz ve Sportif Faaliyetler Atölyesi, Yaşam ve Sağlık Becerileri Atölyesi ve Kültür ve Görsel Sanatlar Atölyesi gibi atölyeler okulda kurulacak.

Yine proje kapsamında tarihi ve kültürel geziler düzenlenecek. STEM ve Robotik Kodlama eğitimleri, kitap okuma yarışmaları ve öğrencilerin ilk defa sinemayla buluşması sağlanacak.

Proje Koordinatörü Deniz Özger yaptığı açıklamada, "Projemiz hem içerik olarak hem de teknik olarak bir ilke imza atmaktadır. Bir köy okulu olarak Türkiye'de ilk defa düzenlenen bu özel çağrı ilanında yararlanacak olmamız bizim için büyük mutluluk verici bir durumdur. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum ve hayatlarında her anlamda ilkler yaşayacak olmalarının mutluluğunu şimdiden yaşıyorum. Bizim için bu proje çok özel ve anlamlı bir proje" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: İHA

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