Ünal'ın ihaneti ortaya çıktı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 129. Son Bölüm İzle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 129. son bölümü dün akşam atv'de yayınlandı. İzlenme rekorları kıran EDHO son bölüm nefes kesen sahneleri ile adından söz ettirdi. Zeki'nin Hızır'ı yakaladıktan sonra yırtıcı kuşlara yem etmek istemesi ve Alparslan'ın amcası ile planladığı gibi kuşçuyu bulduktan sonra onu kurtarması solukları kesti. Dizinin final sahnesinde Ünal'ın ihanetinin ortaya çıkması yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı diye merak ettirdi. Hızır'ın "Fuat herşeyimizi Zeki'ye getirdi. Ünal bize ihanet etti!" sözleri damga vurdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu? EDHO 129. Son bölüm tamamını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 129. Son Bölüm İzle

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, Çakırbeylileri sırayla tuzağa düşürmeye çalışan Zeki'nin kendine kurban olarak seçtiği son kişi Hızır olmuştur. Düşmanlarını avlayarak aç kuşlara yem eden Zeki'nin adresine ulaşmak için tüm aile seferber olur. Ömür'ü kaçırarak Façalıların da damarına basan bu düşmanı yok etmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Diğer yandan Hızır'ın bombalı eyleminden sağ kurtulmayı başaran Mesut da herkes için bir tehdit oluşturmaya devam eder. Bu tehlikeli ve büyük güçten kurtulmak adına İlyas ve dostları Akif'i tuzağa düşürmek için harekete geçerler. Aynı amaç uğruna Ünal Kaplan da kendi yöntemleriyle devreye girecektir. Mesut'la uzlaşılmadığı sürece masasının hem güç hem de kan kaybetmeye devam edeceğinin farkında olan Ünal Kaplan'ın yapacağı anlaşma ise Çakırbeylileri memnun etmeyecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV'de dün akşam ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 129. bölüm sonrasında izleyiciler, yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladılar. Hızır'ın Zeki'nin elinden kurtulduktan sonra gizlice takip ettikleri anlaşmada Ünal'ın ihaneti ile sarsıldılar. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. yeni bölüm fragmanı için TIKLAYINIZ