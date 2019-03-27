İlyas'a Büyük Şok! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. Son Bölüm İzle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. son bölümü atv'de dün akşam soluk soluğa izlendi. Oktay Kaynarca'nın başrolünde oynadığı dizinin son bölümü final sahnesi izleyenler ile birlikte şok etti. Ünal'ın ihaneti sonrasında Akif'in peşine düşen Hızır ve adamları, onu kıskıvrak yakalamak ister. Fakat Hızır ile birlikte can düşmanım dediği Akif'in kapısına dayanan İlyas, kapıyı açan kişi karşısında şok olur. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Esra'nın Akif'in evinde çıkması sonrasında İlyas'ın ne yapacağı merak ediliyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz. İşte son bölümde olanlar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 130. SON BÖLÜM İZLE

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final sahnesi ile yine geceye damgasını vurdu. Olaylı bir şekilde ayrılan İlyas ile Esra'nın bu şekilde karşı karşıya gelmesi seyircileri şok etti. Esra'nın özellikle İlyas'ın düşmanım dediği Akif'in evinde çıkması sonrasında yeni bölüm fragmanı ve 131. bölüm merakla beklenmeye başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

EDHO SON BÖLÜM İZLE

İzleyicilerin final sahnesine tepkileri

* Ilyas Esra'ya en son "Gözüme gözükme seni "öldürüm demistibakalim ne yapacak??

* Senarist valla ne diyim sana..1 hafta bunun merakıyla nasıl geçer..?

* Ulan kırk yıl düşünsem o evden Esra nin çıkacağı aklıma gelmezdi?

* Bunu hiç tahmin etmemiştim. Bunu düşünen senaristleri tebrik ederim

* Esra bu bölümün bombası resmen?

* Yemin olsun günlerdir 1 haftadır esra ve ilyasın videolarını izliyordum ilyas esra özgür videolarını olsun esra geri gelsin yorumu yazdım hatta yemin ediyorum ki ve içime doğdu resmen inanamıyorum ya! ama şok oldum bu şekilde gelmesine?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fuat'ın peşine düşen Çakırbeyliler, paralarının teslim edildiği kişinin Zeki olduğunu gördüklerinde Ünal Kaplan'ın ihanetine uğradıklarını anlarlar.Liderlerinin yaptığı bu hamleye kayıtsız kalamayacak olan masa üyeleri, bir bedel ödetilmesi konusunda hemfikir olacaklardır. Hızır'ın planıise Fuat'ı konuşturarak ihaneti belgelemek ve sonucunda masanınliderini değiştirmektir. Yaptıklarının karşılığında masasını kaybedeceğini tahmin eden Ünal Kaplan da çok iyi bir planla karşılık vermesi gerektiğini bilmektedir.

Çakırbeylilerin elinden kurtulmayı başaran Zeki, kendine yeni ortaklar ararken Façalılardan Ferman'ı tuzağına düşürür. Babası Haşmet'le arası açılan Ferman, Zeki'nin yeni kurbanı olduğunun farkına varamayacak kadar tecrübesiz olduğundan işlerin sarpa sarmasına yol açacaktır.