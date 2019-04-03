Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. Son Bölüm İzle: Fahri Öldü Mü?

Atv'nin sevilen dizisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. son bölümü dün akşam ekrana geldi. Dizinin bir önceki bölümü, İlyas'ın yaşadığı Akif-Esra birlikteliği şoku ile sona ermişti. Dün akşam yayınlanan 131. bölümde ise Esra'yı öyle gören İlyas, Akif'i öldürmek için silahını çekti. Fakat Akif, Alparslan'ın tuzağa düşürdüğünü söylediği için mecburen vazgeçti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. son bölüm finalinde ise izleyiciler bir kere daha şok yaşadılar. Fahri, kendisine kurulan tuzağı farketmedi ve üç kere bıçaklandı. Hızır, silah sesine koşsa bile yetişemedi. Peki Fahri öldü mü? Kenan Çoban diziden ayrılacak mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. son bölümü izle

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akif'in evini baskına giden Çakırbeyliler hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaşırlar. En çok İlyas'ı yaralayacak olan bu karşılaşma, Akif'in ölümü üzerine yapılan planların da bozulmasına sebep olur. Akif'le olan hesabı kapatamamalarının bir diğer sebebi ise Alparslan'ın yine herkesten gizli yaptığı planlardır. Fedailerin bir numaralı adamı ile buluşmak üzere gittiği yemekte, sevdiği kadının hain olduğunu söyleyen bir notla karşılaşan Alparslan'ın öfkesini dindirmek kolay olmayacaktır.

Başına gelenlere karşılık masa üyelerine savaş açan Zeki Sivri, sokakları kan gölüne çevirmeleri için dostlarına haber uçurur.

Ünal Kaplan ise, masasındakilere düzenlenen suikastların önüne geçemezse liderliğine zarar geleceğini bildiğinden Mesut ile pazarlığa oturacaktır. Bu pazarlık sonucunda Zeki'nin adresini elde edemezse Hızır'ın tehditlerinin lafta kalmayacağının da farkındadır.