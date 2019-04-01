Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. Yeni Bölüm Fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. yeni bölümü atv tarafından izleyicilerle paylaşıldı. Başrollerinde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı rekortmen dizisinin son bölümü şok bir sahne ile sona ermiştir. İlyas, sevdiği kadını, Esra'yı, can düşmanı ile birlikte görünce iyice çileden çıkmıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında İlyas, silahına davranıyor, onları öldürmek istiyor fakat Akif'in Alparslan'a dair verdiği bilgi ona engel oluyor. Masanın üyelerine yapılan saldırılar ise Hızır'ı kızdırıyor. Bu yüzden Ünal'a sinirlenen Hızır, onu tehdit ediyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. yeni bölüm özeti

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akif'in evini baskına giden Çakırbeyliler hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaşırlar. En çok İlyas'ı yaralayacak olan bu karşılaşma, Akif'in ölümü üzerine yapılan planların da bozulmasına sebep olur. Akif'le olan hesabı kapatamamalarının bir diğer sebebi ise Alparslan'ın yine herkesten gizli yaptığı planlardır. Fedailerin bir numaralı adamı ile buluşmak üzere gittiği yemekte, sevdiği kadının hain olduğunu söyleyen bir notla karşılaşan Alparslan'ın öfkesini dindirmek kolay olmayacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. Bölüm

Başına gelenlere karşılık masa üyelerine savaş açan Zeki Sivri, sokakları kan gölüne çevirmeleri için dostlarına haber uçurur.

Ünal Kaplan ise, masasındakilere düzenlenen suikastların önüne geçemezse liderliğine zarar geleceğini bildiğinden Mesut ile pazarlığa oturacaktır. Bu pazarlık sonucunda Zeki'nin adresini elde edemezse Hızır'ın tehditlerinin lafta kalmayacağının da farkındadır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. Bölüm

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fuat'ın peşine düşen Çakırbeyliler, paralarının teslim edildiği kişinin Zeki olduğunu gördüklerinde Ünal Kaplan'ın ihanetine uğradıklarını anlarlar.Liderlerinin yaptığı bu hamleye kayıtsız kalamayacak olan masa üyeleri, bir bedel ödetilmesi konusunda hemfikir olacaklardır. Hızır'ın planıise Fuat'ı konuşturarak ihaneti belgelemek ve sonucunda masanınliderini değiştirmektir. Yaptıklarının karşılığında masasını kaybedeceğini tahmin eden Ünal Kaplan da çok iyi bir planla karşılık vermesi gerektiğini bilmektedir.

Çakırbeylilerin elinden kurtulmayı başaran Zeki, kendine yeni ortaklar ararken Façalılardan Ferman'ı tuzağına düşürür. Babası Haşmet'le arası açılan Ferman, Zeki'nin yeni kurbanı olduğunun farkına varamayacak kadar tecrübesiz olduğundan işlerin sarpa sarmasına yol açacaktır.