Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO yeni sezon ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. yeni bölüm fragmanı atv tarafından yayınlandı. EDHO hayranları merakla bekledikleri fragmana dün akşam kavuştular. Yeni oyuncuların katıldığı dizide Hızır'ın masadaki sözleri merak uyandırıyor. Diziye yeni katılan Naz Elmas, Selda Alkor ve Burak Sergen, fragmanda dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardılar. Yeni bir savaşın başlayacağı beşinci sezonda Hızır, kim onunla aynı tarafta olacak sorguluyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu için merakla bekleyen hayranlarına müjdeli haber geldi. EDHO 5. sezonu 1 Ekim Salı günü saat 20.00'da atv ekranında olacak.

YENİ SEZONDA DİZİYE KİMLER KATILACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. yeni sezon kadrosuna; Selda Alkor, Naz Elmas ve Burak Sergen dahil oldu. Kutay Sungar ile Ufuk Tevge dizinin kadrosuna katıldı. İki genç yetenek Burak Sergen'in oğullarını canlandıracak.

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Son bölümde Zeki'nin eline geçen başta İlyas ve Behzat olmak üzere ekibi son anda yapılan hamle kurtardı. Zeki, Selcan ile birlikte buradan kaçmayı başarsa bile sonunda yakayı ele verdi. Hızır ile anlaşma yapmak isteyen Zeki, kendisine verilen süre içinde kapıdan dışarı çıkmayı başaramadı. Yaralı bir şekilde yerde yatan Zeki'nin ölümü ise Fahri'nin elinden oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde Selcan'ın Hızır'dan intikam almak için pusu kuruyor. Dürbünlü tüfeği ile Hızır'ı hedef alan Selcan, tek başına iken atışını yapar. Fakat üzerinde çelik yelek olan Hızır, yeleğe denk gelmesi ile kurtulur.

EDHO 4. sezon finaline Ömür'ün İlyas için istenmesi sahnesiyle sona erdi. Behzat'ın sert tavırları, herkesi şaşırtmış ve soğuk rüzgarların esmesine neden olmuştu. Bu durumu Ömür'ün abisinin elini öpmesi ancak yumuşattı. Sonrasında açılan Ankara havası ile bir anda düğün havasına giren ekip hep birlikte oynamaya başladılar.