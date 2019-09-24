Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm izle: Yeni aşkı bulan Hızır savaşı başlatıyor!

EDHO hayranları, bu akşam atv'de ekrana gelecek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. yeni bölümü beklemeye başladılar. Reyting rekortmeni dizi beşinci sezona giren, oyuncu kadrosunu deneyimli oyuncular ile takviye yaptı. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde Hızır, yeni bir aşkın heyecanını yaşarken diğer yandan savaşta yanında kimlerin olacağını belirlemeye çalışıyor. EDHO yeni bölümde neler olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna kimler katıldı? Dizi, bu akşam saat 20.00'da atv'de...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hızır Çakırbeyli, silah ticaretindeki gücüne güç katmak için tasarladığı, çok karlı fakat bir o kadar da tehlikeli buluşuyla tüm dikkatleri üzerine çeker. Bu değeri çok büyük olan icadın ilk denemesi, kopacak olan fırtınanın fitilini ateşler. Yeni silahın hedefindeki ilk kişinin ölümüyle başlayan savaşta, cepheler kolay oluşmayacaktır. Diğer tarafta Çakırbeyliler ve dostlarının, İstanbul'un dört bir yanından yükselttiği sesler de başlatılan yeni savaşın ilanı olacaktır.

Hızır Çakırbeyli, sadece işinde değil, aşk hayatındaki buluşuyla da olay yaratır. Uzun bir aradan sonra kalbini açtığı Sevda'nın, babası ve amcasının da masada oturuyor olması, işleri karıştıracaktır. Kız tarafı, ikilinin arasındaki ilişkiyi resmiyete dökmek için hızlı davranmak gerektiğini düşünürken, Çakırbeyli hanesi bu duruma sıcak bakmamaktadır. Hısım mı yoksa hasım mı olacağı henüz belli olmayan masanın yeni üyelerinin, kendi aralarındaki anlaşmazlık da Hızır ve Sevda ikilisinin geleceği üzerinde etkili olacaktır.

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Son bölümde Zeki'nin eline geçen başta İlyas ve Behzat olmak üzere ekibi son anda yapılan hamle kurtardı. Zeki, Selcan ile birlikte buradan kaçmayı başarsa bile sonunda yakayı ele verdi. Hızır ile anlaşma yapmak isteyen Zeki, kendisine verilen süre içinde kapıdan dışarı çıkmayı başaramadı. Yaralı bir şekilde yerde yatan Zeki'nin ölümü ise Fahri'nin elinden oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde Selcan'ın Hızır'dan intikam almak için pusu kuruyor. Dürbünlü tüfeği ile Hızır'ı hedef alan Selcan, tek başına iken atışını yapar. Fakat üzerinde çelik yelek olan Hızır, yeleğe denk gelmesi ile kurtulur.

EDHO 4. sezon finaline Ömür'ün İlyas için istenmesi sahnesiyle sona erdi. Behzat'ın sert tavırları, herkesi şaşırtmış ve soğuk rüzgarların esmesine neden olmuştu. Bu durumu Ömür'ün abisinin elini öpmesi ancak yumuşattı. Sonrasında açılan Ankara havası ile bir anda düğün havasına giren ekip hep birlikte oynamaya başladılar.

DİZİYE YENİ KATILAN OYUNCULAR KİMLER?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. yeni sezon kadrosuna; Selda Alkor, Naz Elmas ve Burak Sergen dahil oldu. Kutay Sungar ile Ufuk Tevge dizinin kadrosuna katıldı. İki genç yetenek Burak Sergen'in oğullarını canlandıracak. Evren Erler de dizide Behram karakterini canlandıracak.