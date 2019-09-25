Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. son bölüm izle: Hızır ile Feyyaz'ın savaşı başladı!

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. son bölümü dün akşam izleyicisi ile buluştu. EDHO hayranlarının soluksuz izlediği dizide Hızır, kendine yandaş ararken yeni düşmanlar ediniyor. Meftun ailesinin kızı ile evlenerek gücüne güç katmak isteyen Hızır, Sevda'nın babası İbrahim'in ölmesi ile şok olur. Şimdi karşısında Feyyaz gibi tehlikeli bir düşmanı vardı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. son bölümü final sahnesinde Hızır ile Feyyaz arasındaki konuşmalar dikkat çekiciydi. Usta oyuncu Selda Alkor tarafından canlandırılan Melike Meftun, İbrahim Meftun'un zehirleyerek başa Feyyaz'ın geçmesini sağlar. Burak Sergen'in canlandırdığı Feyyaz ise Hızır'a baştan beri karşıdır. Sevda ile Hızır'ın evlenmesini tam olarak kabul etmediğini söyler. Feyyaz'ın Hızır'a söylediği "Başkasıyla başlattığın savaşı benimle sürdürürsen zararlı çıkarsın" diyor. Hızır ise "Ben ticarette kaybederim fakat savaşta zarar veririm" diye karşılık verdi. Son bölüm tamamını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

EDHO 140. SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, silah ticaretindeki gücüne güç katmak için tasarladığı, çok karlı fakat bir o kadar da tehlikeli buluşuyla tüm dikkatleri üzerine çeker. Bu değeri çok büyük olan icadın ilk denemesi, kopacak olan fırtınanın fitilini ateşler. Yeni silahın hedefindeki ilk kişinin ölümüyle başlayan savaşta, cepheler kolay oluşmayacaktır. Diğer tarafta Çakırbeyliler ve dostlarının, İstanbul'un dört bir yanından yükselttiği sesler de başlatılan yeni savaşın ilanı olacaktır.

Hızır Çakırbeyli, sadece işinde değil, aşk hayatındaki buluşuyla da olay yaratır. Uzun bir aradan sonra kalbini açtığı Sevda'nın, babası ve amcasının da masada oturuyor olması, işleri karıştıracaktır. Kız tarafı, ikilinin arasındaki ilişkiyi resmiyete dökmek için hızlı davranmak gerektiğini düşünürken, Çakırbeyli hanesi bu duruma sıcak bakmamaktadır. Hısım mı yoksa hasım mı olacağı henüz belli olmayan masanın yeni üyelerinin, kendi aralarındaki anlaşmazlık da Hızır ve Sevda ikilisinin geleceği üzerinde etkili olacaktır.

DİZİYE YENİ KATILANLAR VE ROLLERİ

Naz Elmas (Sevda Meftun)

Burak Sergen (Feyyaz Meftun)

Evren Erler (Behram)

Mahmut Gökgöz (İbrahim Meftun)

Selda Alkor (Melike Meftun)

Ercan Reşat Demir (Bülent)

Erdem Şanlı (Dinçer)

Kutay Sungar (Ahmet)

Ufuk Tevge

Ali Yerlikaya (Hakan)